Новый Geely Atlas будет дешевле предшественника

На китайском рынке появился модернизированный кроссовер Geely Boyue L/Atlas. Пятидверка изменилась снаружи и получила новый интерьер. А вот технику реформы не затронули: как и прежде, модель предложена с двумя моторами на выбор.

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Презентацию обновленного кроссовера Geely Boyue L (в России дореформенный SUV известен как Atlas) провели в Китае в начале апреля, а в конце того же месяца там назвали предварительные цены и открыли прием заявок. Теперь же на родине марки опубликован точный прайс-лист и дан старт «живым» продажам. Напомним, в Поднебесной такой паркетник официально объявлен следующим, уже четвертым по счету поколением. Хотя это все-таки рестайлинг. Да и прежний кроссовер относится вовсе не к третьей, а ко второй генерации. Причем предшественник с домашнего рынка не уходит.

Внешне «четвертый» Geely Boyue L выглядит проще дорестайлинговой модели. Вместо клыков ходовых огней и встроенных в радиаторную решетку компактных блоков фар установили обычную светотехнику. При этом фары объединены между собой сплошной светящейся линией (у дореформенного Boyue L – светодиодные «штрихи»). Решетка – новая, с хромированными вертикальными плашками вместо пластин. Также заменили бамперы, а у задних фонарей теперь иная начинка. Кроме того, задний номерной знак перенесли с багажной двери ниже.

Длина паркетника с новым дизайном равна 4730 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1710 мм, колесная база – 2785 мм. Прежний Boyue L/Atlas компактнее, габариты версии для КНР: 4670/1900/1705 мм, расстояние между осями – 2777 мм.

Интерьер полностью перекроили. Внутри – новые передняя панель, центральный тоннель и даже карты дверей. А вместо вертикального планшета мультимедийной системы установили тачскрин более привычного формата, хотя он даже крупнее, чем у дореформенной модели. Начальные версии имеют экран диагональю 14,6 дюйма, богатые комплектации – размером 15,4 дюйма (у прежнего Boyue L тачскрин на 13,2 дюйма вне зависимости от исполнения). Мультимедиа – с продвинутой операционной системой Flyme Auto, которая создана вместе с Meizu.

Новый Geely Boyue L предложен в пяти версиях (у прежнего паркетника в Китае четыре комплектации). В базе есть панорамный люк в крыше, виртуальная приборка на 10,2 дюйма, климат-контроль, камера заднего вида и обычный круиз-контроль. Начиная со второй по старшинству комплектации появляются камеры кругового обзора и штатный видеорегистратор. Дорогие варианты – это также аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками (включая динамики в подголовнике кресла водителя), выдвигающиеся из козырьков стекла (защищают от ультрафиолета; в Geely их называют «солнцезащитными очками»), проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона с функцией охлаждения, подогрев, вентиляция и массажер передних сидений (пассажирское кресло еще имеет откидную подставку для ног), адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Технику преобразившийся Boyue L разделил с дореформенным паркетником – это бензиновые турбочетверки 1.5 и 2.0 мощностью 181 и 218 л.с. соответственно, обе работают в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Правда, старший двигатель положен только топ-версии (как и в случае с дорестайлом). Как и прежде, привод исключительно передний. В России Geely Atlas оснащается 2.0T (200 л.с.), при этом для нашего кроссовера предусмотрен полный привод (в этом случае модель имеет классический восьмиступенчатый автомат, переднеприводный российский Атлас укомплектован 7DCT).

Новый Geely Boyue L обойдется в 99 900 – 126 900 юаней (примерно 1,1 млн – 1,4 млн рублей по текущему курсу), причем самые богатые комплектации с 1.5T и 2.0T стоят одинаково. Дорестайлинговый кроссовер дороже – от 115 700 до 149 700 юаней (1,3 млн – 1,7 млн рублей). Впрочем, такой Boyue L лучше оснащен: в частности, он уже в базе имеет выдвигающиеся стекла в козырьках и камеры кругового обзора, а у топового кроссовера есть автопарковщик. О планах поставлять паркетник с новым дизайном на экспорт в Geely пока не сообщали.