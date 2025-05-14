Цены на такси в России взлетят в 2-3 раза из-за нового закона

Введение в действие нового закона, требующего от служб такси использования исключительно автомобилей, собранных в России, вероятно, спровоцирует значительный скачок цен на услуги. По прогнозам Олега Амосова, главы «Форума такси», в Москве рост может достичь 200%, а в регионах – 100%.

Данный законопроект уже одобрен Госдумой в двух чтениях и вступит в силу с начала марта 2026 года. С этого момента к работе в такси будут допущены только транспортные средства с высокой степенью локализации производства, например, Lada Vesta, Lada Granta, Lada Largus, Lada Aura и «Москвич».

Однако, по мнению экспертов, лишь ограниченное число моделей «АвтоВАЗа» и «Москвича» соответствуют требованиям, но не рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в сфере такси. Отмечается, что Lada Vesta и «Москвич 3» подвержены ускоренному износу, а годовые затраты на незапланированный ремонт одной Lada могут превышать 70 тысяч рублей. Повышенные расходы на обслуживание и частую замену автопарка неизбежно приведут к росту тарифов для пассажиров. Амосов также подчеркнул, что с 2022 года стоимость автомобилей увеличилась в два раза, а дефицит водителей и растущий спрос лишь обостряют ситуацию.

Бизнес-сообщество и профсоюзы выражают обеспокоенность по поводу нововведений. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), а также самозанятые водители призывают к отсрочке вступления закона в силу до 2026 года, ссылаясь на финансовые трудности многих водителей. В Москве клиенты, привыкшие к классу «Комфорт+», могут отказаться от поездок на Lada, а водители, в свою очередь, рискуют столкнуться с низкими оценками и блокировкой в агрегаторах. Согласно исследованию Аналитического центра при правительстве РФ, рынок может потерять 507 тысяч водителей и 289 миллиардов рублей. До тех пор, пока закон не будет пересмотрен, пассажирам следует ожидать повышения цен и ухудшения качества обслуживания.

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