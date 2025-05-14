Toyota обновила и переименовала электрический bZ4X

Отныне bZ4X зовется в США bZ, и со сменой названия паркетник улучшили к 2026 модельному году. В ходе планового обновления в середине жизненного цикла bZ слегка преобразился, обзавелся новым 14-дюймовым экраном в салоне, а его запас хода увеличился на четверть. Кроме того, электрокар стал мощнее — отдача единственного электромотора на передней оси выросла с 204 до 224 лошадиных сил.

© Motor.ru

Принципиальных изменений в дизайне экстерьера несколько. У bZ 2026 модельного года новая головная оптика, чуть иначе оформленные воздухозаборники, интегрированные в передний бампер, а некоторые элементы, которые ранее были только черными (например, на крыльях), доступны и в цвете кузова. Точечные обновления произошли и в интерьере: они затронули переднюю панель и центральную консоль, где появилась ниша для беспроводной зарядки смартфона. Оснащение расширилось за счет атмосферной подсветки с 64 цветами на выбор.

© Toyota

© Toyota

© Toyota

Отныне электрокару положена батарея емкостью 74,7 киловатт-часа, что отразилось на запасе хода — он вырос на 25 процентов, с 406 до 505 километров. Базовый же кроссовер оснащается батареей на 57,7 киловатт-часа и на одном заряде проезжает 380 километров против прежних 357 километров.

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Что же касается прибавки к мощности, то у bZ начального уровня она выросла на 20 лошадиных сил, до 224 сил. Отдача двух электромоторов у топового варианта составляет 343 силы.

Старт продаж Toyota bZ 2026 года в США намечен на вторую половину 2025 года, на выбор американцам предложат два уровня оснащения, XLE и Limited, однако их стоимость пока не объявлена. Цены на дорестайлинговый электрокар начинаются от 37 тысяч долларов (2,97 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).