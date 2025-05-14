Lada Vesta в Дубае стоит дешевле, чем в России

Дистрибьютор из ОАЭ компания Pearl Motors Luxury озвучила стоимость седана Lada Vesta, который, как удалось выяснить "Российской газете", представлен в максимальном исполнении, да ещё и с дополнительной опцией обивки салона в двойной цвет.

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Выставленный на продажу в Дубае автомобиль предложен в комплектации Techno "24, оснащён двигателем 1,8 литра мощностью 122 л.с. и вариатором. Цена на аналогичный автомобиль в России - 1 966 000 рублей. Дополнительная опция - отделка салона в чёрно-бежевых цветах - ещё 15 тысяч сверху. Итого: 1 981 000 рублей.

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Pearl Motors Luxury выставила автомобиль на продажу за 83 тысячи дирхамов, что по курсу на 13 мая составляет 1 828 500 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала, что купить Lada Largus в ОАЭ можно тоже дешевле, чем в России.