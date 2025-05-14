В РФ продают Toyota Land Cruiser 2011 года в заводском состоянии

В ходе изучения классифайдов "Российской газете" удалось обнаружить в продаже "двухсотый" Toyota Land Cruiser 2011 года выпуска, который проехал за всё время только 11 700 км.

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По заверениям владельца, внедорожник находится в коллекционном состоянии и не имеет ни следов эксплуатации, ни следов тюнинга. Другими словами, LC 200 представлен в заводском состоянии. Из неродного - резина, которую поменяли в 2021 году.

"Крузак" оснащён дизелем объёмом 4,5 литра и мощностью 235 л.с. и автоматом. Комплектация - "юбилейная" 60th Anniversary.

За 14-летний автомобиль владелец планирует выручить 12,7 млн рублей - примерно за столько можно купить свежий Land Cruiser 300 2023-2024 без пробега, поставленный по параллельному импорту.