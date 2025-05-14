Стало известно, за что ГИБДД сможет аннулировать водительские права

Государственная дума может расширить полномочия ГИБДД по аннулированию уже выданных водительских удостоверений после обнаружения противопоказаний к вождению во время медосмотра. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на законопроект поправок в федеральные законы "О безопасности дорожного движения" и "О персональных данных", который обсуждался во вторник на заседании комитета Госдумы по транспорту.

Согласно законопроекту, в случае, если при прохождении медосмотра, диспансеризации или визите в поликлинику у водителя автомобиля будут выявлены признаки медицинского противопоказания к вождению, автомобилист будет направлен на внеочередное обследование. После подтверждения заболевания информация заносится в базу данных Минздрава, сведения автоматически передаются в ГИБДД, водительские права аннулируются.

Кроме того, как сообщает газета, если водитель не приходит на назначенную врачом внеочередную проверку, его права также могут быть аннулированы. В случае, если автомобилист повторно сядет за руль после аннулирования водительского удостоверения, он будет привлечен по ст. 12.7 КоАП за управление авто без прав и будет обязан выплатить штраф от 5 до 15 тыс. руб., машина в таком случае отправится на штрафстоянку.

Законопроект также дополнен нормой, позволяющей автомобилисту восстановить право управления автомобилем и вернуть аннулированное удостоверение после лечения, сообщили в "Коммерсанте". При этом на повторное медицинское освидетельствование автомобилисту выделяется три месяца - все это время за ним сохраняется право водить автомобиль. Пройти проверку можно будет только в медицинской организации, имеющей лицензию. Водительская медсправка будет переведена в электронный вид, что позволит ГИБДД самостоятельно проверять наличие у водителя противопоказаний к вождению.

Поправки могут вступить в силу с 1 марта 2026 года, добавили в газете.