Технику МАЗа назвали образцовым товаром Союзного государства

Глазьев считает технику МАЗа образцовым товаром Союзного государства
Образцовым товаром Союзного государства, по мнению Государственного секретаря Сергея Глазьева, следует считать продукцию Минского автомобильного завода, коллектив которого не так давно отмечал свое 80-летие, сообщил пресс-служба ОАО "МАЗ".
Во время посещения предприятия Сергей Глазьев, прежде всего, оценил масштаб производства и перспективы развития предприятия, а также возможности увеличения выпуска грузовой и пассажирской техники.
Он был впечатлен, по информации новостных порталов, техническим уровнем и качеством выпускаемой продукции, уровнем организации управления производством. "Действительно передовое по мировым меркам предприятие", - констатировал он, назвав автогигант ярким и очень хорошим примером высокотехнологической продукции.
И хотя автомобильный транспорт собирается и выпускается в Беларуси, при этом специалисты используют российские двигатели и комплектующие. По словам Госсекретаря, это очень ценная кооперация в сфере высокой добавленной стоимости, "ради этого и должно работать наше общее экономическое пространство".
Кстати, гостю сообщили, что уровень добавленной стоимости, создаваемый за счет белорусского производства и российской комплектации, по ряду позиций достигает 98 процентов.
Белорусский флагман автомобилестроительной отрасли специализируется на производстве грузовой, пассажирской, прицепной и специальной техники, выпуская около 500 моделей и модификаций бортовых и полноприводных автомобилей, самосвалов, шасси, тягачей, лесовозов, прицепов и полуприцепов, кранов, спецтехники. Кроме того, с конвейера предприятия сходят около 15 моделей автобусов, троллейбусов и электробусов.