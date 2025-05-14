Белорусский завод Belgee наладит выпуск кроссовера Geely EX5

Как сообщает местная пресса, на автомобиль локального производства оформлены необходимые сертификационные документы. При этом представители завода «Белджи» подтверждают планы по скорому освоению новинки.

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В движение кроссовер приводит 218-сильный электромотор, обеспечивающий разгон до 100 км/ч за 6,9 секунды. Питается агрегат от литий-железо-фосфатного аккумулятора, одного заряда которого хватает на 430 км пути по циклу WLTP.

В России такой вседорожник стоит минимум 4 099 990 рублей. Точной информации нет, но можно предположить, что экземпляры белорусской сборки будут стоить столько же, сколько варианты китайского происхождения.

Между тем, россияне назвали Geely лучшим из китайских автомобилей: эксперты оценили репутационные риски пяти популярных «поднебесных» марок.