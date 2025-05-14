На продажу выставили ЗиС-110Б в музейном состоянии

"Российской газете" в ходе изучения сайтов автомобильных объявлений удалось обнаружить в продаже весьма интересный экземпляр - ЗиС-110Б 1951 года с мизерным пробегом в 110 километров. Именно такие машины 1 мая 1953 года впервые сменили конные экипажи, на которых традиционно принимали военные парады на Красной площади.

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Модификация с открытым типом кузова в свое время не имела зарубежных аналогов, так как к тому моменту ни один американский автопроизводитель не строил фаэтоны такого размера с тремя рядами сидений. Уникальный ЗиС был достоянием советских конструкторов и инженеров.

Все парадные автомобили окрашивались в серо-голубой оттенок для сочетания с цветом сукна парадной офицерской шинели.

Под капотом представленного образца расположен 6-литровый бензиновый двигатель V8 мощностью 140 л.с. В паре с ним трудится 3-ступенчатая механическая КПП с приводом на заднюю ось.

"Капсула времени", по заверению владельца, сохранила всю парадную атрибутику того времени. Интерьер машины в изобилии украшен деревянными вставками и натуральной кожей.

Продавец из Казахстана просит за свою уникальную машину 90 000 000 рублей.

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