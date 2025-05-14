Mitsubishi объявила имя нового паркетника для европейского рынка

Японская марка объявила имя своего нового паркетника для европейского рынка, который сделан из модели Renault. Одновременно опубликованы свежие тизеры. Полноценную премьеру проведут осенью.

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Согласно принятой несколько лет назад стратегии альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, бренд с «тремя бриллиантами» больше не будет предлагать в Европе собственные совершенно новые разработки. Вместо них в Старом Свете решено продавать переделанные модели Renault. Так на свет появились паркетник Mitsubishi ASX «второго поколения» и хэтчбек Mitsubishi Colt, то есть перелицованные Renault Captur и Renault Clio соответственно.

Затем японская марка анонсировала еще две модели для европейцев – гибридный паркетник с возрожденным именем Grandis, который сделан на базе Renault Symbioz, и полностью электрический кроссовер. Так вот теперь объявлено имя электрокара – его будут позиционировать в качестве Mitsubishi Eclipse Cross второй генерации. Одновременно опубликованы свежие тизеры «электрички».

Судя по всему, за основу для «второго» Mitsubishi Eclipse Cross взяли Renault Scenic E-Tech, который, кстати, совсем недавно модернизировали на фоне вялых продаж. От донора кроссовер японского бренда отличится дизайном экстерьера. В частности, у нового европейского Eclipse Cross иначе оформлена передняя часть.

Сообщается, что паркетник будет доступен с двумя вариантами батареи на выбор: в четвертом квартале текущего года на рынок выведут модель с более емким аккумулятором, а в 2026-м появится версия попроще. И это пока все технические подробности.

Впрочем, начинка, очевидно, такая же, как у Renault Scenic. Последний имеет единственный электромотор на передней оси, его мощность – 170 или 218 л.с. Базовый электрокросс Рено комплектуется батареей емкостью 60 кВт*ч, вторая версия имеет аккумулятор на 87 кВт*ч, запас хода – 424 и 614 км.

Презентация европейского Mitsubishi Eclipse Cross нового поколения намечена на сентябрь. Гибридный кроссовер Mitsubishi Grandis дебютирует раньше – в июле. Производить новинки Mitsubishi будут вместе с донорскими моделями Рено: электрокар встанет на конвейер французского завода, а гибрид «пропишется» в Испании.

Что же касается актуального Mitsubishi Eclipse Cross, то этот паркетник в строю с 2017 года, рестайлинг он пережил в 2020-м. Модель бывает как только с ДВС, так и в виде подзаряжаемого гибрида PHEV. Перейдет ли глобальный «истинный» Eclipse Cross в следующее поколение – пока неизвестно.