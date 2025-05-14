Росстандарт начал внеплановую проверку опасных грузовиков из Китая

Росстандарт решил провести внеплановую выездную проверку китайских грузовиков Sitrak, на которые поступали многочисленные жалобы из-за аварийности транспорта и бездействия по отзывной кампании. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

© Газета.Ru

«Проверять Sitrak уполномочены 18 человек, среди которых должностные лица и эксперты НАМИ (научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт). Выездная проверка коснется деятельности по выпуску колесных транспортных средств и компонентов», — говорится в публикации.

Отмечается, что мероприятия проходят с 13 по 26 мая.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин рассказал «Газете.Ru», что у властей могут возникнуть претензии к китайским грузовым брендам Sitrak и Howo.

«Яркий пример — грузовики Sitrak и Howo, в которых не установили устройства системы вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), соответствующих одобрению типа транспортного средства (ОТТС). Вместо них производители поставили систему попроще и подешевле. Меньше чем за год в России эти грузовики попали в 422 аварии. В итоге Росстандарт начал отзывную кампанию, однако она затронула только 209 машин из более 2 тыс.», — заявил правозащитник.

Ранее Россия наказала китайскую автокомпанию на 116 млрд рублей.