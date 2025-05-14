На торги выставили 53-летний Volkswagen Beetle с пробегом менее 200 километров

Пробег автомобиля составляет всего 167 километров. Модель серии Super Beetle представлена в лимитированном исполнении Baja Champion. Лимитированную партию «Жуков» производитель выпустил в 1970 году в честь побед во внедорожных гонках. Теперь же в ходе торгов за «капсулу времени» предлагают всего 28 тысяч долларов (примерно 2,2 миллиона рублей по текущему курсу).

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Главным отличием линейки Super Beetle стала новая конфигурация передней подвески, которая получила стойки Макферсон и поперечные рычаги. Кроме того, хэтчбеки впервые оснастили 1,6-литрвым двигателем мощностью 50 лошадиных сил, который пришел на смену 44-сильному. Агрегат дополнили четырехступенчатой «механикой».

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

Лимитированное издание Beetle Baja Champion выпустили в 1972 году в честь серии побед Volkswagen во внедорожных гонках. Автомобили получили новый цвет кузова Marathon Blue, надписи Baja на белых полосках по бортам и хромированные детали экстерьера. Кроме того, в салоне машин появились специальные эмблемы.

Представленный экземпляр отличается 15-дюймовыми колесами, барабанными тормозами, отделкой сидений кожзамом, а также двухскоростным вентилятором. До 1996 года автомобилем владел калифорнийский дилерский центр, после чего машина пополнила собрание частного коллекционера. Практически полвека «Жук» был частью музейной экспозиции, благодаря чему сохранился в идеальном состоянии.

В 2023 году в Италии продавали старый Volkswagen Beetle, превращенный в деревянную избу. За самодельный дом на колесах собирались выручить до 30 тысяч долларов.