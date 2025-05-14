На торги выставили 53-летний Volkswagen Beetle с пробегом менее 200 километров
Пробег автомобиля составляет всего 167 километров. Модель серии Super Beetle представлена в лимитированном исполнении Baja Champion. Лимитированную партию «Жуков» производитель выпустил в 1970 году в честь побед во внедорожных гонках. Теперь же в ходе торгов за «капсулу времени» предлагают всего 28 тысяч долларов (примерно 2,2 миллиона рублей по текущему курсу).
Главным отличием линейки Super Beetle стала новая конфигурация передней подвески, которая получила стойки Макферсон и поперечные рычаги. Кроме того, хэтчбеки впервые оснастили 1,6-литрвым двигателем мощностью 50 лошадиных сил, который пришел на смену 44-сильному. Агрегат дополнили четырехступенчатой «механикой».
Лимитированное издание Beetle Baja Champion выпустили в 1972 году в честь серии побед Volkswagen во внедорожных гонках. Автомобили получили новый цвет кузова Marathon Blue, надписи Baja на белых полосках по бортам и хромированные детали экстерьера. Кроме того, в салоне машин появились специальные эмблемы.
Представленный экземпляр отличается 15-дюймовыми колесами, барабанными тормозами, отделкой сидений кожзамом, а также двухскоростным вентилятором. До 1996 года автомобилем владел калифорнийский дилерский центр, после чего машина пополнила собрание частного коллекционера. Практически полвека «Жук» был частью музейной экспозиции, благодаря чему сохранился в идеальном состоянии.
В 2023 году в Италии продавали старый Volkswagen Beetle, превращенный в деревянную избу. За самодельный дом на колесах собирались выручить до 30 тысяч долларов.