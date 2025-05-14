Новую модель «Москвича» сфотографировали на конвейере завода

На московском автозаводе “Москвич” налаживается конвейерная сборка новой семиместной модели, обозначенной индексом 8. Фотограф издания “Известия” зафиксировал процесс создания кроссоверов и готовые автомобили во время посещения столичного завода.

О планах по запуску производства “Москвича 8” предприятие сообщало в середине весны. Эта новинка станет четвёртой моделью в линейке возрождённой марки. Анонс выхода этого кроссовера на рынок был сделан ещё в апреле предыдущего года. Первоначально, начало производства и продаж планировалось до конца минувшего года, однако запуск был отложен.

Габариты “Москвича 8” составляют 4824 мм в длину, а колёсная база – 2830 мм. Автомобиль оснащён бензиновым двигателем GDI мощностью 174 л.с., работающим в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. В комплектацию входят цифровая приборная панель с экраном диагональю 12,3 дюйма, беспроводная зарядка для смартфонов, система кругового обзора, а также поддержка интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

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Информация о точной дате старта продаж и стоимости модели пока не разглашается.