Новую модель «Москвича» сняли на фото на конвейере завода

Южный автомобиль

На московском автозаводе “Москвич” налаживается конвейерная сборка новой семиместной модели, обозначенной индексом 8. Фотограф издания “Известия” зафиксировал процесс создания кроссоверов и готовые автомобили во время посещения столичного завода.

Новую модель «Москвича» сфотографировали на конвейере завода
© РИА Новости

О планах по запуску производства “Москвича 8” предприятие сообщало в середине весны. Эта новинка станет четвёртой моделью в линейке возрождённой марки. Анонс выхода этого кроссовера на рынок был сделан ещё в апреле предыдущего года. Первоначально, начало производства и продаж планировалось до конца минувшего года, однако запуск был отложен.

Габариты “Москвича 8” составляют 4824 мм в длину, а колёсная база – 2830 мм. Автомобиль оснащён бензиновым двигателем GDI мощностью 174 л.с., работающим в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. В комплектацию входят цифровая приборная панель с экраном диагональю 12,3 дюйма, беспроводная зарядка для смартфонов, система кругового обзора, а также поддержка интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

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Информация о точной дате старта продаж и стоимости модели пока не разглашается.

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