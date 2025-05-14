Липецкий завод начнет выпускать Evolute по-новому

Как сообщает телеграм-канал «Автопоток» со ссылкой на руководителя спецпроектов «Моторинвеста» Василия Чеботарева, летом будет запущена мелкоузловая сборка «Эволютов» со сваркой и окраской кузовов. Также планируется углубить локализацию, в частности, оснастить i-Joy российским силовым агрегатом и трансмиссией. Кроме того, на электрокарах бренда уже тестируются мотор-редукторы отечественной сборки, а также приводная техника и батареи фирмы САЭ.

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Пока же модели Evolute собирают методом крупноузловой сборки (SKD). До конца 2025 года «Моторинвест» не только намерен перейти на выпуск по полному циклу, но и локализовать некоторые пластиковые детали и резинотехнические изделия, углубить локализацию и к 2032 году достичь уровня 5000 баллов — то есть основная часть компонентов машин будет отечественной.

На сегодняшний день линейка Evolute включает электрический седан i-Pro, кроссоверы i-Joy, i-Jet и i-Sky, а также гибридный вседорожник i-Space.

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Ранее сообщалось, что локальное производство гибридов обеспечат государственной поддержкой — об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. И пока Evolute i-Space остается единственным гибридом, который локализован в стране.

I-Space оснащен электромотором, который приводит в движение колеса, а 1,5-литровый бензиновый ДВС выступает в роли генератора, подзаряжающего батарею емкостью 17,5 киловатт-часа. Мощностью такой установки — 178 лошадиных сил; общий запас хода i-Space составляет 1150 километров, а заявленный расход топлива в смешанном цикле — 5,5 литра на 100 километров пути. На чистом электричестве кроссовер способен проехать до 87 километров.