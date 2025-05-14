Freelander вернется на рынок в виде нового бренда

Freelander вернётся на рынок, но в виде нового бренда совместного предприятия Chery Jaguar Land Rover, пишет Autocar. В модельную линейку войдут гибридные и электрические кроссоверы.

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За техническую составляющую будет отвечать китайская сторона, а британцы предоставят права на использование торгового наименования и разработают дизайн.

Известно, что над первой моделью работает шеф-дизайнер британского концерна Джерри Макговерн. Она создаётся на платформе Chery T1X и должна появиться к концу 2026 года, и это будет гибрид с установкой, как у Omoda 9 (у нас это Exeed RX).

В дальнейшем модельная линейка будет расширена за счёт электрокаров и гибридов параллельного типа, набирающих популярность.

Производство автомобилей под маркой Freelander наладят на заводе Chery-JLR в Чаншу недалеко от Шанхая. Приоритетным рынком на первых порах будет Китай, осваивать другие регионы планируют не ранее чем через год после старта в КНР.