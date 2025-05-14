Премиальный лифтбек IM L6 от SAIC обновлен на втором году жизни

Контролируемая китайским государственным автоконцерном SAIC компания IM Motors начала продавать в Китае электрический лифтбек IM L6 2025 модельного года с рядом косметических и технических улучшений, при этом все версии, кроме базовой, стали дешевле.

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Компания IM Motors (в Китае — Zhiji Motors) была основана в 2020 году как совместное предприятие SAIC, IT-гиганта Alibaba Group и технопарка Zhangjiang Hi-Tech в Шанхае, контрольный пакет акций (54%) принадлежит SAIC. Буквы IM расшифровываются как Intelligence in Motion, что можно перевести на русский как «интеллект в движении». Во внутрикорпоративной иерархии SAIC марка IM занимает высшее положение, под ней производятся самые дорогие и высокотехнологичные электромобили. На данный момент модельный ряд IM Motors составляют соплатформенные лифтбек L6, седан L7 и кроссоверы LS6, LS7. К слову, на платформе IM Motors также построен свежепредставленный AUDI E5 без четырёх колец, созданный специально для китайского рынка.

Лифтбек L6 — самая свежая модель в линейке IM Motors, его мировая премьера состоялась в марте прошлого года на автосалоне в Женеве, причём тогда мы полагали, что это седан, но впоследствии выяснилось, что всё-таки лифтбек — крышка багажника поднимается вместе с задним стеклом. На китайский рынок IM L6 вышел в мае прошлого года, и вот год спустя представлена обновлённая версия, которую легко идентифицировать по добавленным в передний бампер каплевидным противотуманкам (раньше их не было). Кроме того, скорректирована форма лидара над лобовым стеклом и обновлён дизайн колёсных дисков (19- либо 20-дюймовые).

Из-за нового дизайна передка габаритная длина лифтбека увеличилась на 6 мм до 4937 мм, остальные ключевые размеры не изменились: ширина — 1960 мм, высота — 1474 мм, колёсная база — 2950 мм. Все версии IM L6 теперь имеют 800-вольтовую электрическую архитектуру (прежде базовый лифтбек был 400-вольтовым). Адаптивная пневмоподвеска (передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная) может регулировать дорожный просвет в диапазоне 60 мм, задние колёса снабжены рулевым механизмом и могут поворачиваться на угол 9 градусов, сокращая радиус разворота.

Главное новшество в салоне — более-менее традиционный овальный руль вместо прежнего усечённого штурвала без верхней части обода, клиенты приняли его прохладно. Дизайн дверных карт стал более лаконичным, пересмотрена палитра отделочных материалов. На передней панели сохранилось гигантское двухэкранное табло и ещё один настроечный «телевизор» под ним, но вся программная оболочка обновлена и напичкана самыми актуальными для китайского рынка приложениями. Панорамная стеклянная крыша может менять степень прозрачности. Штатная аудиосистема насчитывает 21 динамик. Комплект электронных ассистентов водителя очень богатый, в него входит в том числе автопилот второго уровня по классификации SAE. Объём основного багажника — 457 л, со сложенными спинками заднего дивана — 1300 л. Спереди под капотом есть небольшой лоток для хранения зарядного кабеля.

Базовая версия IM L6 по-прежнему стоит 219 900 юаней (2,45 млн рублей в переводе по текущему курсу), но у неё теперь, как мы сказали выше, 800-вольтовая электросистема. Единственный электромотор на задней оси выдаёт 245 кВт (333 л.с.) и 430 Нм, ёмкость батареи — 74 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 690 км (здесь и далее по циклу CLTC).

Старшие версии IM L6 после обновления подешевели на десятки тысяч юаней. Самый дальнобойный лифтбек может проехать на одной зарядке 850 км, он оснащён одним задним электромотором на 300 кВт (408 л.с.) и 500 Нм и батарей ёмкостью 100 кВт·ч. Цена — от 254 900 юаней (2,84 млн рублей).

Топовый двухмоторный IM L6 стоит от 279 900 юаней (3,12 млн рублей) и оснащается батарей ёмкостью 100 кВт·ч. Передний электромотор здесь выдаёт 200 кВт (272 л.с.) и 300 Нм, задний — 379 кВт (515 л.с.) и 500 Нм, максимальная совокупная отдача — 579 кВт (787 л.с.) и 800 Нм. До 100 км/ч двухмоторный IM L6 разгоняется за 2,74 с, максимальная скорость — 268 км/ч, запас хода на одной зарядке — 780 км.

Добавим, что продажи IM Motors на домашнем рынке пока скромные, но они растут: за первые четыре месяца этого года, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), реализовано 15 174 машины, что на 20,3% больше продаж в январе-апреле 2024 года.