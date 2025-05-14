Honda прогнозирует рекордное падение прибыли

Компания Honda Motor прогнозирует сильное снижение своей прибыли на 59% в текущем финансовом году из-за последствий тарифной политики президента США Дональда Трампа.

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В результате, японский производитель решил замедлить реализацию своего плана по созданию цепочки поставок электромобилей в Канаде, учитывая неопределенность, связанную с новыми тарифами.

Ожидается, что в финальном итоге этого года, который завершится в марте 2026 года, прибыль Honda составит 500 миллиардов иен (около 3,38 миллиарда долларов), что значительно ниже 1,21 триллиона иен, полученного в предыдущем финансовом году.

Первый этап мероприятий по развитию производства электромобилей в Канаде будет приостановлен приблизительно на два года.