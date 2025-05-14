Скидка на налог для водителей: депутаты предлагают поощрять езду без нарушений

Законопроект, предлагающий давать водителям 50-процентную скидку на оплату транспортного налога за езду без нарушений, внесут в Госдуму депутаты фракции «Новые люди». Об этом сообщает РИА Новости.

По задумке депутатов, российские водители смогут сэкономить на уплате налога, если в течение года они не привлекались к административной ответственности за нарушения ПДД. Депутаты предложили давать скидку на каждый автомобиль, оформленный на законопослушного водителя.

Разработчики законопроекта подчеркнули, что их инициатива направлена на достижение целевых показателей Стратегии безопасности дорожного движения в РФ. Депутаты считают, что скидка на уплату налога будет мотивировать водителей быть более ответственными на дорогах.

В РФ существуют льготы по транспортному налогу, право на которые имеют различные категории граждан - пенсионеры, ветераны, многодетные родители, люди с инвалидностью и другие. С 2024 года этим налогом больше не облагаются все транспортные средства, которые задействованы в сельском хозяйстве. В 2025 году в Москве еще на один год продлили льготы для владельцев электромобилей. При этом ставки и повышающие коэффициенты для авто с мощными двигателями и высоким уровнем выбросов будут систематически расти.