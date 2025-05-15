Электрический Opel Mokka получит «заряженную» версию GSE

У такого кроссовера будет перенастроена подвеска и, возможно, увеличена мощность силовой установки, но подробностей пока нет. По слухам, Mokka GSE разделит техническую начинку с Abarth 600e.

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Перезапущенный в 2022 году суббренд Opel GSE вступает в новую, электрическую эру. Теперь аббревиатуру будут носить исключительно электрокары, которым обещан более спортивный облик и специфические настройки ходовой части. Дебютной GSE-моделью назначен кроссовер Mokka. Его задача — продемонстрировать, насколько «мощной, захватывающей и возбуждающей может быть электрическая мобильность».

Нынешний «Мокка» построен на общей с Alfa Romeo Junior и Lancia Ypsilon платформе e-CMP. Его электрическая силовая установка развивает 156 сил и 260 Нм момента, а запас хода составляет 403 километра. У Mokka GSE отдача может быть выше. Например, на родственном Abarth 600e она достигает 240—280 лошадиных сил и 345 Нм крутящего момента.

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Версия GSE есть и у гибридного Opel Grandland. От обычного кроссовера она отличается более острым рулевым управлением и спортивными настройками подвески. Силовая установка — с «турбочетверкой» 1.6 PureTech (200 л.с.) и парой электромоторов, которые в сумме дают 300 сил и 520 Нм. С места до ста Grandland GSe разгоняется за 6,1 секунды, максимальная скорость — 235 километров в час.