Два популярных в России седана признаны одними из самых качественных

Geely Emgrand и Preface заняли второе и третье места в рейтинге качества в Китае.

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Седаны Geely Emgrand и Geely Preface заняли второе и третье места соответственно в рейтинге China Automobile Quality Ranking за первый квартал 2025 года, став одними из самых качественных китайских автомобилей.

Исследование, проведенное Китайской ассоциацией качества автомобилей, оценивало надежность, комфорт, безопасность и эффективность. Emgrand получил 172 балла, а Preface – 174, что ниже среднего сегмента, который составляет 191 балл; здесь чем меньше баллов, тем лучше результат. Оба седана официально представлены в России.

Emgrand получил 172 балла, а Preface – 174, что ниже среднего сегмента, который составляет 191 балл; здесь чем меньше баллов, тем лучше результат.

Оба седана официально представлены в России. Emgrand, который стал самым продаваемым седаном С-класса в 2024 году (с продажами 11 882 единиц), оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем и доступен с 6-ступенчатым автоматом или 5-ступенчатой «механикой». В первом квартале 2025 года было реализовано 1275 таких автомобилей.