Российские инженеры разработали новые зарядные станции

В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета сообщили, что ученые разработали новые зарядные станции для электромобилей, которые оснащены накопителями энергии.

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Это позволяет одновременно заряжать автомобили от двух источников: распределительной сети и аккумулятора, что значительно улучшает скорость и стабильность процесса зарядки.

Уникальность данной технологии заключается в том, что между зарядной станцией и накопителем установлен дополнительный преобразователь, который регулирует мощность и подключает накопитель во время зарядки. Это решение позволяет продолжать зарядку даже при кратковременных перебоях с электричеством.

Кроме того, новые устройства могут быть использованы в качестве интеллектуальных станций. Они могут информировать пользователей о таких параметрах, как ток, напряжение и время зарядки, через специальные коммуникаторы. Эта функция делает зарядные станции более удобными и информативными для пользователей.