Как менялись объемы продаж новых авто в России в течение 13 лет

С 2013 года по апрель 2025-го россияне купили 18,69 миллиона новых легковых автомобилей, причем 2013-й был наиболее успешным годом для авторынка — тогда удалось реализовать более 2,6 миллиона машин. А вот самым провальным стал 2022-й, когда продажи составили всего 637 тысяч машин. Такие данные в своем телеграм-канале приводит Олег Мосеев со ссылкой на «Автостат».

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Если сравнивать объем продаж 13 лет назад, в 2013 году, с показателем 2024-го, когда было реализовано 1,579 миллиона автомобилей, то спрос сократился на 40 процентов. Примерно за тот же период доля китайских марок выросла с 3,7 до 55,2 процента в январе-апреле 2025 года.

В топ-3 китайских брендов по продажам в 2013 году входили Geely (27 258 шт.), Lifan (24 424 шт.) и Great Wall (20 831 шт.). Первая же тройка крупнейших компаний выглядела так: Lada (451 947 шт.), Renault (204 728 шт.) и Kia (204 097 штук). В 2024-м в тройку «китайцев» с самым высоким уровнем продаж вошли Haval (190 624 шт.), Chery (157 040 шт.) и Geely (149 118 шт.). В общем рейтинге по маркам на первом месте все так же находится Lada с результатом 436 155 проданных машин. То есть дилеры Lada сейчас реализуют примерно столько же машин, как и 13 лет назад.

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Если же говорить о годовом объеме рынка, то в 2013-м и 2014-м он превышал два миллиона автомобилей. В 2015-м произошел резкий спад до 1,29 миллиона машин, и только к 2018-му рынок восстановился до 1,6 миллиона машин. За этим последовало падение до 1,44 миллиона штук в 2020-м, а в 2022-м продажи рухнули до рекордно низкого уровня, лишь ненамного превысив 600 тысяч машин.

Продажи новых легковых автомобилей в 2024-м составили 1,57 миллиона штук, а за четыре месяца 2025-го — 349,4 тысячи.