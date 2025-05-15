Chery раскрыла характеристики кроссовера Lepas 8

В конце апреля был представлен бренд Lepas, фактически являющийся ещё одним суббрендом Chery, и его первая модель - кроссовер L8. Теперь компания раскрыла подробности о новинке и о дальнейших планах.

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На премьере Lepas было заявлено, что бренд международный. К настоящему моменту концерн Chery подписал соглашения о сотрудничестве с 32 стратегическими партнёрами из разных стран, ещё с 67 партнёрами ведутся переговоры.

До конца года в продаже появится флагманский Lepas L8. Заявлено, что модель будет представлена в трёх версиях: бензиновой, гибридной (PHEV), электрической.

Бензиновый и гибридный вариант кроссовера оснащены рядным четырехцилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом объемом 2.0 литра. Запас хода PHEV составит более 1300 км при расходе топлива до 4,5 л/100 км.

У полностью электрической модификации Lepas L8 запас хода составит 700 км. За пять минут у терминала с быстрой зарядкой можно восполнить запас хода на 150 км.

Ранее "РГ" рассказывала, какие ещё модели будут в линейке Lepas, а также сколько будет стоить Lepas L8.