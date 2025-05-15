Суд установил формулу расчета выплаты по ОСАГО сверх лимита

Если страховщик не направил машину пострадавшего в аварии автовладельца на ремонт по ОСАГО, то с него можно взыскать полную стоимость ущерба. Сверх установленного лимита выплаты. Но есть нюансы. 3-й кассационный суд общей юрисдикции вывел формулу, по которой должна рассчитываться такая переплата.

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Напомним, что лимит по автогражданке установлен в 400 тысяч рублей. Верховный суд в постановлении Пленума установил, что приоритетным для страховщика и автомобилиста должно быть направление машины на ремонт с последующей его оплатой без учета износа. Возмещение деньгами - только по обоюдному согласию.

И вот - авария. Некий Колесов попал в ДТП не по своей вине. Он обратился к своему страховщику. Тот провел экспертизу и установил, что стоимость ремонта даже с учетом износа превышает установленный лимит по ОСАГО.

Если сумма ущерба превышает лимит, страховщик направляет машину на ремонт, оплачивает его в рамках лимита, а остальное доплачивает пострадавший

Колесов потребовал произвести ремонт автомобиля. Но страховщик лишь выплатил ему 400 тысяч рублей. Тогда Колесов обратился к финуполномоченному с жалобой, потребовав доплатить недостающую сумму. Но получил отказ. Поскольку вроде бы все обязательства страховщика выполнены.

Тогда автовладелец обратился в суд. Суд первой инстанции назначил экспертизу, которая посчитала, что стоимость восстановления машины по Единой методике составляет без учета износа на дату аварии почти 750 тысяч рублей. С учетом износа - 433 тысячи. А по среднерыночным ценам на дату проведения ремонта - 1 070 400 рублей. После чего суд постановил возместить разницу между выплаченной страховщиком суммой, а также моральный ущерб и прочие издержки. И обязал страховую компанию доплатить пострадавшему в аварии 670 400 рублей. Он руководствовался тем, что страховщик проведение восстановительного ремонта не организовал. Поэтому у истца возникло право самостоятельного ремонта поврежденного авто, а также право требования возмещения расходов и убытков в размере полной стоимости этого ремонта по среднерыночным ценам.

Решение было поддержано и апелляционным судом, который указал, что страховщик не имел правовых оснований для замены организации ремонта на страховую выплату.

Однако кассационный суд не согласился с этими решениями. Он напомнил, что означает возмещение убытков в полном размере. В результате их возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом.

Он напомнил, что в случае если стоимость ущерба превышает лимит по ОСАГО, то страховщик при требовании ремонта направляет машину на станцию технического обслуживания. При этом он оплачивает ремонт в рамках закона об ОСАГО - 400 тысяч рублей. А все остальное доплачивает пострадавший из своего кармана.

Суд подсчитал, что изначально, на момент аварии, сумма ремонта была определена в размере 749 900 рублей. Выплаченная страховщиком сумма - 400 тысяч - составила 53%. Таким образом, пострадавший должен был доплатить 43%. А именно - 349 900 рублей. При рассмотрении настоящего спора на основании заключения судебной экспертизы судами установлено, что стоимость ремонта транспортного средства истца на текущий момент составляет 1 070 000 рублей.

Таким образом, поскольку доля страхового возмещения в стоимости ремонта изначально составляла 53%, то с учетом цен на ремонт она должна исчисляться суммой 567 100 рублей (53% от 1 070 000 рублей), в то время как доля истца составляет 502 900 рублей (47% от 1 070 000 рублей).

Принимая во внимание уже выплаченную ответчиком сумму 400 000 рублей, ущерб составляет 167 100 рублей (567 100 - 400 000). Взыскание именно такой суммы будет означать, что потерпевший поставлен в то положение, в котором он находился бы, если бы страховщик по договору обязательного страхования исполнил обязательства надлежащим образом. Поэтому кассация направила это дело на новое рассмотрение для пересчета.

Но с таким подходом не согласны страховщики. Как пояснили в Российском союзе автостраховщиков, такая позиция подразумевает, что взыскиваемая со страховщика сумма, квалифицируемая в качестве убытка, не ограничивается лимитом по договору ОСАГО. Ее размер определяется не только на основании Единой методики, но и на основании Гражданского кодекса.

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Такой подход фактически позволяет недобросовестным потребителям получать страховое возмещение на условиях договора каско по цене договора ОСАГО, а также определять ущерб по средним рыночным ценам, а не по Единой методике Центробанка. При этом последствия таких решений перекладываются на страхователей в виде увеличения стоимости ОСАГО, поскольку выплаты свыше лимитов, предусмотренных Законом об ОСАГО, в тарифы не заложены.