Редкий Skyline GT-R выставили на продажу в России

Как утверждает владелец, этот спортивный автомобиль был ввезен из Японии в 2008 году, когда его пробег составлял немногим более 13 тысяч километров. За период эксплуатации в России автомобиль проехал примерно такое же расстояние, как и в Японии.

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Выставленный на продажу GT-R претерпел ряд улучшений. В объявлении отмечается, что на спорткаре установлены усовершенствованные детали, в частности, топливный насос, инжекторы, выхлоп, блок управления двигателем, а также элементы подвески. Мощность двигателя увеличена до 500 лошадиных сил, что значительно превышает заводские 280 л.с.

Nissan Skyline GT-R в кузове R34 – это культовый японский автомобиль, получивший широкую известность благодаря участию в фильмах и гоночных играх. Наиболее популярной видеоигрой, в которой фигурировал "34-й", была NFS Underground.

Версия R34 V-Spec II Nur, которую предлагают приобрести в России, была выпущена ограниченной партией в 1000 экземпляров.

Ранее Ford отозвал в США свыше 273 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами.