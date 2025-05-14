"СОЮЗ" протестировал белорусский кроссовер Belgee X50

Сколько километров можно проехать на одной полной заправке бака на современном кроссовере B-класса? В начале активного туристического сезона "СОЮЗ" протестировал кроссовер белорусской сборки Belgee X50.

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Сделано в Союзном государстве

Кроссовер белорусской сборки Belgee Х50, он же - уже завоевавший популярность китайский Geely Coolray, уже очень прочно прописался на российских дорогах. В 2024 году своих покупателей нашел 31 091 автомобиль.

Если смотреть на автомобиль снаружи, то белорусское происхождение будут выдавать только эмблемы на радиаторной решетке, в салоне - на руле. При взгляде сзади видно название марки на молдинге пятой двери и шильдик модели - на ней же. Если приглядеться повнимательнее, то мы увидим, что стекла на машине уже с логотипом Belgee. Кроме того, АКБ под пластиковым кожухом - российская, как и шины, и диски.

Такое разделение труда дает возможность быстро и недорого запустить производство на месте. А в будущем планируется локализация штамповки из местного проката. Кроме того, в Беларуси будут выпускать и пластиковые детали (бамперы, спойлеры) и элементы фар.

Внутри все знакомо

Что касается салона, то от Geely Coolray внутреннее пространство Belgee Х50 ничем не отличается. В максимальной комплектации "Престиж" он двухцветный. Красный цвет - претензия на спорт, поэтому в него выкрашены даже суппорты, заметные сквозь колесные диски. Также к услугам владельца машины и пассажиров добротная ткань сидений с электрорегулировкой для водителя и панорамная крыша, занимающая почти все пространство над головой. У X50 просторный задний ряд, однако на трех пассажиров - всего один зарядный разъем. А вот крючков для одежды сразу четыре - на стойках дверей и у ручек над стеклом.

Трехкамерное сердце

Что касается недр моторного отсека Belgee Х50, то под пластиковым щитом, закрывающим все подкапотное пространство, скрывается безальтернативный для любой комплектации трехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом объемом 1,5 литра, мощностью 150 л. с. и 255 Нм крутящего момента. А работает он в паре с семиступенчатым роботом с двумя мокрыми сцеплениями.

На трассе машина активно реагирует на педаль газа, передачи (их семь) переключаются абсолютно незаметно

Стоит отметить, что этот союз вполне работоспособен! На трассе машина очень активно реагирует на педаль газа, передачи (их семь) переключаются абсолютно незаметно. Вот только расход бензина (мне рекомендовали заливать в бак 95-й, несмотря на то что на лючке бензобака написано "92-й") довольно велик. При не самой активной езде у меня за 400 километров из расчета 40/60 город/трасса он составил 11 литров на 100 километров. От Москвы до границы с Беларусью - точно хватит!

В поисках оптимального выбора

Belgee X50 - это добротный, можно сказать, стандартный китайский кроссовер B-класса. Да, немного смущает ресурс трехцилиндрового турбированного мотора, да еще в паре с роботом. Да, не всегда понимаешь логику ряда настроек в меню. Но в целом Belgee Х50 - это уже вполне зарекомендовавший себя в предыдущем воплощении автомобиль. Который был популярен под личиной Geely Coolray и обрел второе дыхание на промплощадке Жодино в Беларуси.

Что касается конкурентов, то при покупке кроссовера таких размеров и примерно такой цены автолюбитель ограничен списком из Solaris HC, он же Huyndai Creta, и "Москвича 3" - он же JAC JS4. Все остальное либо больше, либо дороже. Самый "пустой" Solaris, если обращаться к сайтам производителей, ощутимо (на 250 тысяч рублей) дороже максимально упакованного Х50. А "Москвич 3" в максимальной комплектации - на 250 тысяч дешевле. Да, Solaris это все-таки Huyndai Creta во власти бейдж-инжиниринга. Да, у "Москвича 3" мотор в четыре цилиндра, а у Belgee Х50 их три. Но по цене получается та самая золотая середина. А учитывая тот факт, что по свежести дизайна экстерьера и интерьера Belgee Х50 выигрывает у обоих, выбор практически предопределен.