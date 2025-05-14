Необычный Chrysler PT Cruiser с дверью типа «крыло чайки»

Chrysler PT Cruiser — один из самых известных автомобилей с дизайном в стиле «нео-ретро». Пока они ещё не стали «настолько старыми, что снова крутые», но вот этот конкретный экземпляр, возможно, самая яркая версия PT Cruiser, которую я видел за последнее время.

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Этот PT Cruiser выставлен на продажу в городе Ойлвилл, штат Вирджиния. У автомобиля пробег 77 000 миль (около 124 000 км), автоматическая коробка передач и приличное синее лакокрасочное покрытие. И, что особенно выделяет его — дверь (именно дверь, а не двери) типа «крыло чайки», открывающаяся вверх, как у безумных тюнингованных машин середины 2000-х.

Но в данном случае за эффектным внешним видом стоит практичная причина: этот PT Cruiser приспособлен для человека на инвалидной коляске.

Вся суть двери «крыло чайки» — обеспечить максимально широкий проём, чтобы водитель мог заехать внутрь прямо на коляске. Вход осуществляется через электрически управляемый пандус.

Вместо обычного водительского кресла — пустота. Водитель остаётся в своей инвалидной коляске, которая фиксируется в салоне системой EZ Lock. Эта система использует штырь, закреплённый на самой коляске, который защёлкивается в V-образный кронштейн на полу машины. Управление осуществляется с панели приборов.

После фиксации водитель поднимает пандус и закрывает дверь нажатием кнопки на брелоке. В такой конфигурации в машине могут разместиться ещё 3–4 пассажира, помимо водителя. Также, судя по фото, в машине установлены ручные органы управления газом и тормозом.

Судя по всему, этот PT Cruiser был построен компанией Freedom Motors. Они предлагали линейку модифицированных PT Cruiser, адаптированных для людей на инвалидных колясках. Можно было выбрать, будет ли человек в коляске водителем или пассажиром — соответственно, модели назывались PT Driver или PT Rider.

В этом экземпляре рулит именно человек в инвалидной коляске. Автомобиль позиционировался как «крутая» альтернатива стандартным минивэнам.

Вне зависимости от доработок, сам автомобиль выглядит как вполне ухоженный PT Cruiser. Под капотом всё чисто и аккуратно, интерьер также в приличном состоянии.

Продаёт автомобиль дилер подержанных машин H&C Auto в Ойлвилле, штат Вирджиния. Цена указана $5,800 (примерно 531 000 рублей по текущему курсу), плюс дилерская комиссия $399 (около 36 500 рублей), итого — $6,200 (примерно 567 500 рублей).

В целом, это не только эффектно доработанный PT Cruiser, но и машина с важным назначением. Она подарила человеку в инвалидной коляске возможность самостоятельно передвигаться по городу с комфортом и в довольно ярком стиле — если, конечно, вам по вкусу дизайн PT Cruiser.