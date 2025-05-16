В Сети появились шпионские фотографии BMW 7 Series

В сети появились первые шпионские фотографии обновлённого седана BMW 7 Series (LCI), проходящего дорожные испытания в южной Франции, в районе Мон Ванту. Несмотря на плотный камуфляж, автомобиль сразу выдал себя как бензиновая или дизельная версия: на номере отсутствует характерная «E» — маркировка электромобилей в Германии, а также не видно порта зарядки, что исключает гибридный вариант.

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Хотя BMW активно продвигает новое дизайнерское направление для моделей на платформе Neue Klasse, которое дебютирует с электрокроссовером iX3 в сентябре, пока не ясно, коснётся ли этот стиль и 7-й серии. Судя по внешнему виду тестового прототипа, революционных изменений ждать не стоит — обновление, скорее всего, окажется эволюционным.

Как и в большинстве случаев с LCI (Life Cycle Impulse) у BMW, изменения затронут в первую очередь оптику, бамперы и решётку радиатора. Камуфляж скрывает переднюю и заднюю оптику, но по расположению временных фар можно предположить, что необычное решение со сплит-фарами останется. Подобный подход недавно был замечен и у тестового образца следующего поколения BMW X7.

Решётка радиатора, как кажется, по-прежнему останется внушительных размеров. Сзади основная часть задних фонарей спрятана под плёнкой, но можно ожидать, что серийные фонари будут заметно шире.

Главные перемены произойдут в салоне. Несмотря на то, что перед нами не новое поколение, рестайлинговая «семёрка» получит новейшую мультимедийную систему iDrive X. Центральное место займёт экран диагональю 17,9”, а вдоль нижней части лобового стекла появится проекционный дисплей нового типа — Panoramic Vision.

Эта система состоит из девяти виртуальных «плиток»: три фиксированы в зоне обзора водителя и заменяют цифровую приборную панель, остальные шесть — настраиваемые, управляемые через центральный экран. Эту технологию BMW впервые показала на концепте Vision Neue Klasse X и вскоре продемонстрирует её серийную версию на новом iX3 на автосалоне IAA Mobility в Мюнхене.

Ожидается, что производство обновлённой 7 Series начнётся в июле 2026 года, а официальная премьера может состояться примерно за год до этого — летом 2025. Вскоре после этого BMW представит три версии под брендом ALPINA, включая первый в истории марки электромобиль — на базе i7. Также готовится электрический ALPINA iX7, что говорит о серьёзных изменениях в стратегии компании, ранее скептически относившейся к электромобилям.