Лазер лидара Volvo сжег матрицу камеры iPhone 16 Pro Max

Пользователь Reddit с ником u/Jeguetelli пожаловался, что камера его iPhone 16 Pro Max была повреждена во время съемки электромобиля Volvo EX90.

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Инцидент произошел, когда пользователь подошел слишком близко к авто, включившему лидар. Лазерный датчик необратимо выжег несколько пикселей на матрице камеры смартфона, оставив яркие белые пятна на снимках.

Лидары используются для создания трехмерных карт окружающего пространства, отправляя мощные световые импульсы и измеряя время их возврата. Однако их излучение, особенно на близком расстоянии, может быть опасным для светочувствительных сенсоров камер.

Лидары обычно работают в инфракрасном диапазоне, что делает их невидимыми для человеческого глаза, но не менее опасными.

Производители электромобилей часто предупреждают об опасности съемки работающих лидаров с близкого расстояния, но такие предупреждения редко доступны обычным прохожим. В случае u/Jeguetelli поврежденную камеру смартфона пообещали заменить по гарантии, но не всем пользователям может так повезти.