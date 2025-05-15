Продавцы раскрыли перспективы новой версии Aito Seres M7

В ближайшее время на российском рынке начнутся продажи новой пятиместной модификации кроссовера. По мнению продавцов, именно этот вариант станет пользоваться у россиян повышенным спросом, так как большая часть покупателей выбирает компактные и практичные варианты.

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Как отметил глава направления «Авилон Премиум», на исполнение с пятиместной компоновкой салона будет приходиться до 95% продаж, оставшиеся 5% — это шестиместные варианты, которые будут поставляться на заказ.

Дилеры также прогнозируют общий рост продаж M7 на 7%, до 36%, а к числу главных достоинств автомобиля относят доступную в сравнении с конкурентами цену и адаптацию под российские условия эксплуатации. Например, увеличенный дорожный просвет.

В движение модель приводит гибридная силовая установка на 439 лошадиных сил. Она обеспечивает разгон до «сотни» за 4,8 секунды, а общий запас хода достигает 1 100 км.

В отделке паркетника использованы дорогие материалы, а оснащение включает акустическое остекление, панорамную крышу, широкий набор водительских ассистентов и опций комфорта.