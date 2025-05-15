У полиции Дубая появился 612-сильный электрокар Lotus Emeya

Машину, как и другую автоэкзотику, будут использовать для патрулирования окрестностей главных достопримечательностей. У лифтбека двухмоторная силовая установка мощностью 612 лошадиных сил, а разгон до 100 километров в час занимает всего 4,15 секунды.

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Всемирный полицейский саммит в Дубае стал площадкой для презентации нового автомобиля департамента туристической полиции эмирата — электрического лифтбека Lotus Emeya S. Гоняться за преступниками на нём, скорее всего, не будут. Согласно оперативной стратегии полиции Дубая, машины вроде Emeya должны просто привлекать внимание, поэтому их будут использовать преимущественно в местах скопления туристов — от Бурдж-Халифа до бульвара Мохаммеда бин Рашида.

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Лифтбек с приставкой S располагает двухмоторной силовой установкой. Её пиковая отдача — 612 лошадиных сил и 710 Нм крутящего момента. Разгон до ста у электрокара занимает 4,15 секунды, паспортная максималка — 249 километров в час. Батарея емкостью 102 киловатт-часа (доступны 98,9 кВт•ч) поддерживает зарядку с мощностью до 350 киловатт и позволяет проезжать 498—609 километров.

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В начале мая в парке департамента туристической полиции Дубая появился Rolls-Royce Cullinan в тюнинге Mansory. Двигатель V12 6.75 у такого кроссовера форсирован с 600 до 610 лошадиных сил, так что время разгона до первой «сотни» составляет пять секунд, а максимальная скорость — 280 километров в час. Кроме того, полицейскому Cullinan достались нестандартные низкопрофильные шины и оригинальный обвес.