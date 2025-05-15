Уровень локализации машин в РФ оказался вдвое ниже от запланированного

Средневзвешенный уровень фактической локализации автомобилей в России составит по итогам 2025 года 32,8%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора центра анализа и прогнозирования отрасли ФГУП «НАМИ» Александра Горчакова.

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«Планировалось, что с 2025 года показатель локализации должен был вырасти до 60%, однако в реальности он пошел вниз. Как следует из презентации ФГУП «НАМИ», в январе текущего года этот уровень составил 31,3%, а в феврале слегка подрос — до 32,6%», — отмечается в публикации.

Согласно стратегии развития автомобильной промышленности, принятой в 2022 году, по итогам 2024 года уровень локализации машин в России должен был достичь 55%, но фактически уровень применения в автомобилях отечественных узлов, агрегатов и технологий оказался вдвое ниже. С 2026 года стратегия развития автопрома предусматривает рост уровня локализации до 65%.

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