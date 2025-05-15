Toyota сворачивает продажи седана Corolla в Европе

Toyota подтвердила, что цикл седана подходит к концу, и продлевать его не собираются. Раньше так же тихо убрали Prius: его в Европе теперь можно найти только в паре стран. Компания не будет торопиться с новыми моделями. На замену ушедшим предлагают кроссоверы и гибриды.

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Спрос в Европе показывает, что люди массово пересаживаются на 5-дверные версии и кроссы. 5-дверный седан перестал быть нужным. Для корпоративных нужд остается Camry, которую берут компании и автопарки. Corolla в этом формате потеряла смысл.

С 1 января 2026 года Corolla в кузове седан исчезнет из линейки бренда в Европе. Ставка теперь будет сделана на более универсальные форматы и электромобили.

Напомним, что обновленный Omoda C5 стоит 2,89 млн рублей. Skoda Octavia в старом кузове вернулась в Россию.