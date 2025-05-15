В КНР выпуск новых авто за четыре месяца увеличился на 12,9%
Продажи транспортных средств за первые четыре месяца 2025 года в КНР выросли на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024, составив 10,06 млн единиц, согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей, сообщает агентство «Синьхуа».
Недавно СМИ сообщали, что согласно данным министерства финансов КНР, валовая прибыль китайских госпредприятий увеличилась на 1,7% в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого.
Напомним, что в ОАЭ модель Lada Largus будет стоить около 1,52 млн рублей. Компания Toyota сворачивает продажи седана Corolla в Европе.