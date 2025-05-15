В КНР выпуск новых авто за четыре месяца увеличился на 12,9%

Продажи транспортных средств за первые четыре месяца 2025 года в КНР выросли на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024, составив 10,06 млн единиц, согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей, сообщает агентство «Синьхуа».

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Недавно СМИ сообщали, что согласно данным министерства финансов КНР, валовая прибыль китайских госпредприятий увеличилась на 1,7% в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого.

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Напомним, что в ОАЭ модель Lada Largus будет стоить около 1,52 млн рублей. Компания Toyota сворачивает продажи седана Corolla в Европе.