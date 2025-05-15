Закон о локализации такси может вызвать бум продаж автомобилей в РФ

В Государственной Думе во втором и третьем чтениях принят законопроект об установлении требований к уровню локализации автомобилей, использующихся в такси. Пока таксомоторная отрасль находится в поисках решения проблем, директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов рассказал "Российской газете", что данный законопроект может сильно помочь российскому авторынку.

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"Требования, которые приняты в законопроекте, необходимы к соблюдению с 1 марта 2026 года. На данный момент речь идет о баллах локализации, которые присваиваются каждому автомобилю, эксплуатирующемуся в такси. Минимальное значение, обозначенное в законопроекте, - 3200 баллов. Либо автомобиль должен быть произведен в рамках СПИК, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Возможен и допуск машины, выпущенной по более позднему СПИК, но это потребует решения правительства. С 2033 года единственным условием включения в реестр такси станет количество баллов локализации. В данный момент под условия локализационных баллов подходят крайне мало моделей. Известно, что многие бренды китайских производителей либо уже локализовали часть своего производства в России, либо активно этим занимаются. Принятый законопроект ускорит эти процессы. Это первый эффект, о котором хотелось бы сказать. Второе. Очевидно, что уже в конце нынешнего года можно рассчитывать на бум продаж моделей брендов из КНР, которые не имеют необходимый уровень локализации, чтобы "запрыгнуть в последний вагон". Это может разогнать объем продаж, что, в свою очередь, приведет к ускоренной разгрузке затоваренных складов. На фоне усиленного спроса вырастут и цены на автомобили. Думаю, такой эффект вполне вероятен", - отметил Иванов.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что принятие закона о локализации такси приведет к росту цен на поездки.