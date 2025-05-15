УАЗ обустраивает новый цех

Здесь главным образом будут штамповать кузовные детали для пикапов, а также будущего внедорожника марки Sollers. В проект будет вложено 1,1 млрд рублей, из которых 800 млн — средства Фонда развития промышленности, что выдаёт предприятиям льготные займы.

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Совсем недавно марка Sollers рассекретила дизайн будущего внедорожника. Притом презентация стилевого макета новинки, производство которой будет запущено на индустриальной площадке УАЗ, прошла... в Китае.

С одной стороны, место премьеры будущего «Соллерса» легко объяснимо: в основе будущей новинки как раз лежит пикап марки JAC, а потому разработкой машины занимаются «поднебесные» инженеры.

С другой, фотографии показывают, что новый Sollers до степени смешения похож на перспективный JAC JS9. И, скорее всего, это даже один автомобиль... Но действительно точных подтверждений этому ещё нет.

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Между тем, из грузовика УАЗ «Профи» сделали красивый пикап-хардтоп. Первая партия таких автомобилей уже передана клиентам.