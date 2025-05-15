УАЗ обустраивает новый цех

Здесь главным образом будут штамповать кузовные детали для пикапов, а также будущего внедорожника марки Sollers. В проект будет вложено 1,1 млрд рублей, из которых 800 млн — средства Фонда развития промышленности, что выдаёт предприятиям льготные займы.
Совсем недавно марка Sollers рассекретила дизайн будущего внедорожника. Притом презентация стилевого макета новинки, производство которой будет запущено на индустриальной площадке УАЗ, прошла... в Китае.
С одной стороны, место премьеры будущего «Соллерса» легко объяснимо: в основе будущей новинки как раз лежит пикап марки JAC, а потому разработкой машины занимаются «поднебесные» инженеры.
С другой, фотографии показывают, что новый Sollers до степени смешения похож на перспективный JAC JS9. И, скорее всего, это даже один автомобиль... Но действительно точных подтверждений этому ещё нет.
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Между тем, из грузовика УАЗ «Профи» сделали красивый пикап-хардтоп. Первая партия таких автомобилей уже передана клиентам.