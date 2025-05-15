Татарстан стал одним из ключевых хабов для грузоперевозок в Китай

На международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum" представитель АСМАП в Казани Александр Линдваль сообщил о резком росте грузоперевозок между Татарстаном и Китаем. По его данным, 90% международных перевозок из региона сейчас приходится на китайское направление.

— В 2024 году объем перевозок в Китай вырос почти в два раза, а в 2025 году ожидается рост еще на 30%, — заявил Линдваль. Основной вклад в этот рост вносят поставки колесной техники, но и другие товары показывают значительное увеличение объемов.

Для развития этого направления необходимо решить несколько ключевых задач:

модернизировать дорожную инфраструктуру и пограничные пункты пропуска;

упростить визовый режим для водителей-международников.

Особое внимание спикер уделил решению визового вопроса. С 23 мая вступают в силу изменения в российско-китайское соглашение, которые позволят водителям получать визы не только в приграничных регионах, но и в глубине России — включая Казань, где есть китайское консульство.

— Мы очень надеемся, что в ближайшее время российские водители смогут получать визы в консульствах Китая в Москве, Санкт-Петербурге и, к нашему счастью, в Казани, — подчеркнул Линдваль. Это значительно упростит логистические процессы и сократит время простоя транспорта.

Напомним, что замдиректора департамента Минтранса России Андрей Енин представил планы по развитию транспортной инфраструктуры, связывающей Россию с Азией и Ближним Востоком. Особое внимание было уделено маршруту "Европа — Западный Китай", который сокращает время доставки грузов с 45 до 10 суток по сравнению с морскими перевозками. Также на участке Москва — Казань новой трассы М-12 "Восток" время в пути уменьшилось с 12 до 7,5 часа благодаря строительству 810 км современного шоссе.