Стало известно, сколько может стоить обновленный УАЗ «Патриот»

Обновленный УАЗ «Патриот» может стоить более 2 млн рублей. К такому выводу пришли авторы Autonews.ru, анализируя ценовую политику автопроизводителя.

Новая версия выйдет на рынок до конца 2025 года — ее выпуск приурочен к 20-летнему юбилею модели. У покупателей будет на выбор два двигателя: уже привычный бензиновый мотор ЗМЗ на 150 л.с. и 2,0-литровый турбодизель от JAC на 136 л.с. Производство последнего уже локализовали в Елабуге. Работать двигатели будут в паре с новой 6-ступенчатой механической коробкой передач от JAC.

Внешне «Патриот» претерпит изменения — модель планируют оснастить новой светодиодной оптикой, изменить решетку радиатора и бамперы. Кузовные панели, предположительно, менять не станут. При этом внешне «Патриот» будет отличаться от «Профи», поскольку УАЗ хочет «развести» модели по дизайну. В салоне также ожидаются изменения — появится новый трехспицевый руль со скошенной передней части.

Производитель пока не назвал цену модели, однако издание отмечает, что еще до появления в продаже УАЗ поднял цену актуального «Патриота». Если прежде купить внедорожник в базовом исполнении Base ИКАР можно было за 1 млн 780 тысяч рублей, то теперь рекомендованная розничная цена составляет более 1 млн 835 тысяч рублей. Кроме того, поднялась цена и топовой модели — с 2 млн 50 тысяч рублей до 2 млн 95 тысяч рублей. По этой причине новое авто может стоить свыше 2 млн рублей даже в базовой комплектации.