Новый автобус КамАЗ начали тестировать в Нижнем Новгороде

Современный автобус КамАЗ-4280-F5 VEGA начали тестировать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал «Ситикард».

© vgoroden.ru

Транспортное средство оснащено USB-зарядками, системами безопасности и терминалами для быстрой и удобной оплаты. Также у него просторный салон, где есть место для инвалидной коляски.

Автобус работает на маршруте № 42.

Напомним, также в Нижнем Новгороде тестируют троллейбус «Синара».

Самые интересные и срочные новости читайте в Telegram-канале «В городе N»