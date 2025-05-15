Ford рассматривают локализацию производства Maverick в Штаты

Перенос производства Maverick в Америку мог бы быть выгоден для Ford на фоне недавно введённых тарифов на импорт автомобилей, действующих в течение ближайших трех лет. Несмотря на рост затрат, компания намерена продолжать искать пути для снижения расходов и обеспечения доступности модели для американских потребителей.

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Фарли отметил, что перенос производства будет рассмотрен, если «экономические обстоятельства оправдают такие меры», а тарифы станут окончательными. В этой связи Ford планирует построить два новых завода в США, которые будут специализироваться на производстве доступных автомобилей, таких как Maverick.

Эти изменения могут оказать значительное влияние на будущее автомобильной отрасли в США, способствуя развитию новых моделей с акцентом на доступность и экологичность. Вопрос о локализации производства в стране остаётся открытым, однако ясно, что такие инициативы помогут Ford укрепить свои позиции на внутреннем рынке и снизить риски, связанные с тарифами.

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