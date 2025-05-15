В РФ перестали брать кредиты на автомобили

Спрос на услугу автокредитования на территории России унизился в апреле 2025 года на 31% относительно прошлого года. Как пишет Объединённое кредитное бюро (ОКБ), в прошлом месяце банки выдали 80,11 тысяч займов на 103,64 млрд рублей.

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Также сообщается, что на 12% снизилась средняя сумма кредитов, до 1,29 млн рублей. Средний срок, на который россияне берут займ, составил 63 месяца.

Тем не менее, если сравнивать с мартом 2025 года, то рынок автокредитования начинает оживать. Так, в первом весеннем месяце было выдано 75,44 тысячи договоров на 94,61 млрд рублей — то есть количество за месяц увеличилось на 6%, а объём — на 10%.

Чаще всего в финансовые организации обращались жители Москвы (5,1 тысяча кредитов на 8,64 млрд рублей), Подмосковье (4,93 тысячи займов на 7,84 млрд рублей), Санкт-Петербург (3,91 тыс. шт. на 5,73 млрд рублей), Татарстан (3,91 тыс. шт. на 4,92 млрд рублей), Краснодарский край (3,24 тыс. шт. на 4,54 млрд рублей).

Всего же с начала года было выдано 288,43 тысячи кредитов на общую сумму 364,46 млрд рублей. Этот результат на 36% меньше прошлогоднего по количеству и на 45% по объёму.

Уточняется, что 66% займов было оформлено на покупку новых машин (67% от суммы). Причём средний размер кредита составил 1,33 млн рублей, а погасить его покупатели планируют на 58 месяцев. Те же россияне, кто намерен купить автомобиль с пробегом, брали в долг 1,32 млн рублей на срок 76 месяцев.