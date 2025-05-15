На «Москвиче» сфотографировали новую модель

Новую модель «Москвича» сфотографировали во время сборки. Газета «Известия» публикует снимок трехрядного кроссовера «Москвич 8», сделанный в процессе производства на конвейере столичного завода. В настоящее время предприятие готовится к запуску серийной сборки своей четвертой модели, старт продаж которой намечен на 25 мая. Тогда же объявят цены, которые, по предварительным данным, будут начинаться от 2 990 000 рублей.

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Грядущий «Москвич 8» — это самая крупная модель в линейке марки на сегодняшний день. За основу, как и в случае с другими автомобилями «Москвича», взяли китайский JAC, а именно X8 Plus. Его длина составляет 4,82 метра, ширина — 1,87 метра, высота — 1,76 метра, а расстояние между осями — 2,83 метра. Салон семиместный, есть цифровая приборная панель, 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы и отсек для беспроводной зарядки. Также в оснащение входят камеры кругового обзора.

Конкурентами «Москвича 8» в ценовом сегменте станут Geely Coolray, Changan CS55 Plus, Omoda C5 и Chery Tiggo 7 Pro Max. Все они пятиместные.

Под капотом у «восьмерки» — 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 174 лошадиные силы — на 10 сил меньше, чем у китайского «донора». Двигатель работает в тандеме с роботизированной коробкой передач, привод только передний.

Между тем продажи у «Москвича» стабильные: в январе продали 1,1 тысячи машин, столько же удалось реализовать в феврале, а в марте немногим больше — 1,2 тысячи. Все три месяца, как и до этого, драйвером продаж оставался топливный кроссовер «Москвич 3».