Названа самая надежная машина каршеринга

Белорусский кроссовер Belgee X50 стал одной из самых популярных машин сервисов каршеринга в Москве и Санкт-Петербурге. Как сообщает Speed.me, машина составляет 15% всего автопарка у компании «Ситидрайв» и свыше 30% в прокатном направлении «Рент».

© РИА Новости

Belgee сотрудничает с «Ситидрайвом» с апреля 2024 года. За это время в парк компании поступило уже 2783 кроссовера X50. По словам главы компании «Ситидрайва» Эдуарда Мингажева, машина демонстрирует отличные результаты как по надежности, так и по востребованности у клиентов. Это мотивирует каршеринги продолжать закупки этой модели.

Кроссовер оснащен 1,5-литровым турбодвигателем на 150 л.с. и интерактивной роботизированной коробкой передач с мокрым сцеплением. Он сочетает в себе маневренность, динамику и экономичность, что особенно важно для краткосрочной аренды автомобиля.