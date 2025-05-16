Средний возраст грузовиков в России превышает 20 лет

Одна из основных проблем сферы грузоперевозок - стареющий автопарк. По данным отраслевых исследований, средний возраст грузовых автомобилей в России превышает 20 лет и продолжает увеличиваться, что негативно отражается на безопасности, экологии и экономике перевозок. Эксперты считают, что для решения проблемы необходим комплексный подход с участием государства.

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Проблему стареющего автопарка на Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025" поднял президент транспортной компании "Итеко Россия" Евгений Бабаев, назвав ее основной в отрасли грузоперевозок.

"Средний возраст грузовых автомобилей в стране превышает 20 лет, и этот показатель постоянно увеличивается, что ставит нас в ряд с развивающимися странами. Такое состояние автопарка приводит к ухудшению экологии, безопасности, снижению темпов прироста ВВП, уменьшению закупок грузовых автомобилей отечественного производства и в целом к неэффективной логистике. Отрасль стала непривлекательна для молодых кадров. К сожалению, в нашей стране нет четких стимулирующих норм, направленных на решение этой проблемы", - заявил он на заседании подкомиссии по логистике комиссии РСПП по транспорту и транспортной инфраструктуре.

Заместитель гендиректора по развитию и корпоративным вопросам компании NATCAR Мария Степанова, сославшись на отраслевые исследования, подтвердила "РГ", что средний возраст грузовых автомобилей в России превышает 20 лет и продолжает расти. По данным Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов "АвтоГрузЭкс", средний возраст грузовых автопарков в России составляет 16-20 лет, в зависимости от категории техники. Президент ассоциации Вадим Филатов в разговоре с "РГ" назвал две основные причины устаревания парков. Первая - низкая рентабельность сегмента грузоперевозок, в том числе, из-за резкого снижения спроса. Индикатор аналитиков ATrucks, отражающий баланс между предложением и свободным транспортом, в феврале опускался до отметки минус 77, что означает существенный дефицит грузов. Ко второй половине весны ситуация улучшилась - по состоянию на 5 мая индикатор вырос до плюс 1. Однако восстановления тарифов пока не наблюдается. Например, средние ставки на грузоперевозки генеральных грузов в закрытом кузове по направлению Санкт-Петербург - Москва снизились на 16,2% за год, до 50,2 руб./км, согласно аналитике ATI.su. По данным транспортной компании "Авто-ПЭК", ставки по спотовым контрактам за год упали на 20% и даже более в отдельных регионах. Вторая причина - рост стоимости приобретения техники. Средний лизинговый платеж за грузовой автомобиль вырос на 58% за год, достигнув 317 тыс. рублей за единицу. Это привело к тому, что многие компании отказались от обновления автопарков, некоторые игроки и вовсе вернули технику лизингодателям.

"В текущих рыночных условиях на горизонте полутора лет мы не видим перспектив для расширения транспортных парков, даже если речь идет о крупном бизнесе. Более того, лишь немногие компании, в основном крупные перевозчики, смогут позволить себе обновление техники. Дальнейшее старение парков неизбежно приведет к увеличению эксплуатационных расходов и росту аварийности", - констатировал Филатов.

Эксперты считают, что отрасль нуждается в поддержке со стороны государства. Бабаев предлагает ввести поэтапные ограничения на перерегистрацию старых грузовых автомобилей, исключая случаи наследования. "На первом этапе можно ограничить перерегистрацию грузовых автомобилей старше 25 лет, а к 2035 году поэтапно снизить этот показатель до 15 лет. Это позволит уменьшить долю стареющих автомобилей на дорогах", - считает он. Второе его предложение - ввести trade in для старых грузовых автомобилей, что позволит получить скидку, ориентировочно, миллион рублей при покупке нового отечественного грузовика. Размер компенсации можно обсуждать, но она должна покрывать среднюю рыночную стоимость старого автомобиля, считает Бабаев.

"Эти предложения не требуют изыскивания дополнительных источников средств. Утилизационный сбор, заложенный в стоимость нового автомобиля, с лихвой покрывает расходы государства на скидку и утилизацию старого", - добавил он.

Степанова назвала обе эти меры достаточно разумными, при этом, по ее словам, важно, чтобы они стали частью большой государственной программы обновления парка, иначе эффект будет ограниченным. "Обновление возможно только при комплексном подходе: это и субсидии, и льготное лизингование, и доступное кредитование. Важно, чтобы обновление было выгодным и доступным для перевозчиков - особенно малому и среднему бизнесу", - считает она.

Филатов полагает, что инициативы имеют право на существование, но их необходимо более детально проанализировать и обсудить вместе с госорганами и бизнес-сообществом. Так, по его мнению, ограничение на перерегистрацию автомобилей без дополнительных мер господдержки может привести к выбытию большей части автопарков малого бизнеса. Программа trade in тоже возможна только c участием государства. Чтобы она стимулировала перевозчиков к обновлению парков, необходимо разработать механизм, в котором были бы заинтересованы все участники процесса.

Президент ассоциации "АвтоГрузЭкс" напомнил, что на приобретение отечественной грузовой техники компании могут оформить льготный лизинг, который позволяет снижать размер авансового платежа до 10%. На продление этой программы в 2025 году правительство уже выделило 9,7 млрд рублей.

"Однако в условиях резкого снижения рентабельности перевозчиков и повышения лизинговых платежей действующих мер недостаточно. В феврале от лица ассоциации в письме премьер-министру Михаилу Мишустину мы предложили правительству компенсировать лизинговые платежи по договорам 2023-2024 годов. Важно выделить субсидию, не превышающую 30% от размера платежей за отечественную технику и 50% от уплаченного НДС. Прямая взаимосвязь между мерами поддержки и размером налоговых выплат в компаниях позволит государству поддержать добросовестных игроков рынка, уплачивающих взносы в полном объеме", - считает Филатов.

Кроме того, обновлению автопарков, по его мнению, могло бы способствовать снижение лизинговой ставки не менее чем на четверть - до 20%. "И главное - для того, чтобы у перевозчиков появилась потребность в обновлении техники, необходимо развитие рынка и повышение спроса на грузоперевозки", - уверен эксперт.