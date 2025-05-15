Apple выпустила новую версию CarPlay — системы для управления автомобилями

Издание The Verge сообщило, что Apple выпустила новую версию программы CarPlay. Теперь система для управления салоном автомобиля называется CarPlay Ultra.

© Чемпионат.com

Программа будет предоставлять информацию о показателях датчика на панели приборов, включая спидометр, тахометр и указатель уровня топлива. Всё это можно будет смотреть на своём iPhone. CarPlay Ultra также позволяет управлять радио и температурой в салоне автомобиля.

Обновлённая версия программы работает с iPhone 12 и более поздними версиями. Для работы понадобится версия iOS 18.5 или выше.

На данный момент обновление доступно только для машин компании Aston Martin в США и Канаде. Отмечается, что в ближайшее недели программа появится и для других автомобилей. При этом Hyundai, Kia и Genesis также работают над добавлением CarPlay Ultra.