В Подмосковье появится новый штраф для водителей

Мособлдума приняла в I чтении законопроект, согласно которому таксистов, которые не прошли обязательную аттестацию, начнут наказывать. Аналогичные санкции для перевозчиков сейчас рассматриваются и столичными властями.

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«Размер штрафа на водителя такси, не прошедшего аттестацию, составит 5 000 рублей. Вопрос введения аналогичного штрафа сейчас рассматривается и в городе Москве», — заявил председатель комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

Напомним, пройти аттестацию водители такс могли с начала 2025 года, а я 1 марта она стала обязательной для получения лицензии на перевозку пассажиров.

Тест включает в себя около 300 вопросов на знание требований перевозки людей и багажа, адресах крупнейших мест притяжения и транспортных узлов в регионе, действиях в случае экстренной ситуации.

Если нововведение будет одобрено, то контролировать соблюдение требований законодательства станут сотрудники министерства транспорта Московской области. Водители, которые не прошли аттестацию, не будут допущены к получению заказов до успешного прохождения тестирования.