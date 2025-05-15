Продажи электромобилей Xiaomi продолжили падение третью неделю подряд
Электромобили Xiaomi столкнулись с серьёзным спадом продаж: за три недели продажи моделей SU7 и SU7 Ultra упали с 7200 до 5200 машин. Основная модель SU7 особенно пострадала, потеряв 2000 продаж за это время.
Проблемы начались после ряда скандалов. Например, капот из карбона за 42 000 юаней (примерно 5800 долларов) оказался декоративным — он не улучшал охлаждение и снижал вес всего на 1,3 кг. Также обновление программного обеспечения ограничило мощность автомобиля с 1548 до 900 л.с., что вызвало недовольство владельцев, так как изначально заявлялась рекордная скорость 350 км/ч. Безопасность тоже вызвала тревогу: в марте произошло несколько серьёзных аварий, что усилило беспокойство покупателей.
Более 30 человек вышли на протест, свыше 300 владельцев объединились для защиты своих прав, некоторые подают в суд. Xiaomi принесла извинения, отменила обновление и предложила компенсацию, но многие требуют полный возврат денег.