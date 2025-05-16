BYD за неделю продала 68 000 электромобилей

Китайский производитель электромобилей BYD сообщил о рекордном росте продаж в течение недели с 5 по 11 мая 2025 года. Компания зарегистрировала почти 68 000 проданных электромобилей, что составляет лучший результат для компании в этом году.

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В то время как NIO и XPeng также показали рост, зарегистрировав 6 060 и 6 870 проданных электрокаров соответственно, рост составил 18,2% и 23,8%. Новые суббренды NIO также продемонстрировали увеличение объёмов продаж. Кроме того, другие китайские производители электромобилей, такие как Xiaomi, Deepal и ZEEKR, также показали хорошие результаты, зарегистрировав большое количество EV.

В то же время Tesla столкнулась с уменьшением поставок в Китай, достигнув продажи только 3070 машин, что на 69% меньше, чем год назад.