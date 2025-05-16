Грузовики «Урал» начинают переводить на собственные мосты

В рамках проекта «Мосты» до конца года будет запущено 11 новых современных производственных участков. В ближайшее время компания наладит производство ведущих мостов и передних осей. Уже начата промышленная эксплуатация первых двух участков: «Барабан-ступица» и «Чашка-цапфа».

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Годовая мощность комплекса оборудования для механической обработки барабанов и ступиц составляет 120 000 ступичных узлов и 145 000 тормозных барабанов. В отдельной роботизированной ячейке выполняются операции по сборке барабанов со ступицами.

Помимо обработки барабанов и ступиц новых мостов, комплекс предназначен для изготовления барабанов и ступиц серийных мостов автомобиля Урал-4320, а также — барабанов и ступиц для сторонних покупателей (в первую очередь, производителей осей прицепной техники).

Передача обработки барабанов и ступиц мостов Урал-4320 на новое оборудование, позволит вывести из эксплуатации морально и физически устаревшее оборудование действующих линий по обработке данных деталей, тем самым освободив производственные площади.

И продолжая производственную тему. На Ульяновском автозаводе началось строительство прессовой линии. Здесь главным образом будут штамповать кузовные детали для пикапов, а также будущего внедорожника марки Sollers.