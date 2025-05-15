В России продают 42-летний «Москвич-2140» без пробега

Хозяин седана, проживающий в Грозном, утверждает, что машина в идеальном состоянии, поскольку все время находилась на хранении в гараже. Подтверждением правливости его слов выступают фотографии автомобиля: изумрудный кузов и отделанный желтым кожзаменителем салон сохранили первозданный вид и выглядят безупречно.

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В багажном отделении "машины времени" находится заводской комплект, включающий запаску, домкрат и баллонный ключ. На крышке багажника даже сохранилась этикетка с указанием цвета кузова, что особенно ценится среди коллекционеров ретро-автомобилей.

"Москвич" оснащен 1,5-литровым двигателем УЗАМ-412 уфимского производства, развивающим мощность в 75 лошадиных сил. В связке с мотором работает механическая 4-ступенчатая коробка передач, передающая крутящий момент на задние колеса.

Владелец из Чеченской Республики оценивает свой автомобиль в 740 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на продажу выставили «Запорожец» 1990 года без пробега.